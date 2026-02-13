Сын настучал? Москвич, обвиненный в разжигании вражды, заявил, что аккаунтом мог пользоваться ребенок

Житель столицы получил 15 суток административного ареста за негативный комментарий о русских, оставленный в украинских чатах. Об этом сообщают Telegram-каналы.

По данным издания, мужчина уже имел проблемы с законом: с конца прошлого года его задерживали за мелкое хулиганство и демонстрацию экстремистской символики. Находясь в спецприемнике, он был дополнительно обвинен в разжигании вражды. Поводом стало выражение «тупая русня», которое фигурировало в одном из чатов, где москвич общался на украинском языке.

Прокуратура назначила экспертизу, которая подтвердила, что данное высказывание направлено на разжигание межнациональной розни. В материалах дела представлена справка, согласно которой слово активно использовалось украинцами после 2014 года и в настоящее время квалифицируется как русофобское.

На суде мужчина вину не признал. Он допустил, что его аккаунтом мог воспользоваться сын.