«Сын почти ничего не рассказывал»: десантник погиб в боях за Каховскую ГЭС

Ранение, а затем героическая гибель на передовой — так сложилась судьба костромского десантника. Вадим Капец был оператором-наводчиком, но затем получил совсем другую специальность. На спецоперации он стал стрелком-сапером и успел отличиться в боях под Изюмом.

В Харьковской области Вадим и получил ранение в руку. Мать бойца Жанна даже не знает, как это произошло.

«Я не предавала значения и потому не лезла с расспросами. С другой стороны, я просто не хотела ворошить это все, а сам сын почти ничего не рассказывал», — поясняет Жанна Павловна в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Командиром отделения у Вадима был Сергей Шадрин, которого мать бойца часто вспоминает добрым словом.

«Сергей Шадрин спас моего сына. Он перетянул ему руку, сделал укол и отправил в полевой госпиталь. Затем он созванивался с Вадиком. И когда после ранения сына выводили «за ленточку» во второй раз, Вадик меня утешал: «Мама, там мои ребята и все друзья. Как я их оставлю? Да и Сережка Шадрин поможет, если что случится», — вспоминает тот разговор женщина.

Однако во второй раз командир не смог спасти рядового. За четыре дня до смерти бойца перевели в другой отряд. Уже там, в районе села Дудчаны в Херсонской области, парень получил ранения, которые и вызвали смертельное кровотечение. Националисты планировали прорваться на Каховскую ГЭС, но российские солдаты их остановили. Некоторые, как и Вадим Капец, ценой своей жизни.

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