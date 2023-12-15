Сын-подросток Кадырова назначен куратором батальона имени Беноевского

16-летний Адам Кадыров получил очередную престижную должность. Об этом сообщил министр чеченского ведомства Ахмед Дудаев.

Министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев рассказал, что Адам Кадыров был удостоен новой ответственной должности, ведь он «с детства показывал сильный характер воина», пишет URA.RU.

«<…> моему дорогому брату Адаму Кадырову доверено курировать батальон имени Байсангура Беноевского», — объявил чиновник.

Напомним, Адам Кадыров уже является начальником отдела безопасности главы Чечни, а также куратором батальона им. Шейха Мансура, входящего в МО РФ. Подросток обладает звездой батальона имени Мансура.

Батальон, который теперь курирует Кадыров-младший, носит имя чеченского полководца XIX века Байсангура Беноевского. Это формирование в составе Росгвардии республики появилось в октябре 2023 года.