Сын пропавшей семьи Усольцевых дал противоречивые показания о последней неделе

Сын пропавшей в Красноярской тайге семьи Усольцевых Даниил Баталов дал противоречивые показания о последней неделе жизни родителей и пятилетней дочери. Данные о странице отчима Сергея Усольцева вызывают сомнения. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на «Царьград» и URA.RU.

Поисковая операция продолжается, несмотря на сложные погодные условия. Глава отряда Светлана Торгашина отметила, что мотивация волонтеров — принцип, однако следы семьи пока не обнаружены. Рассматриваются разные версии пропажи, включая криминальную.

Предполагается, что семья могла намеренно скрыться. Баталов отрицает это, но поисковики отмечают, что поиск начался только через два дня после исчезновения. На месте похода не обнаружено следов пребывания семьи. Последний сигнал телефона Сергея Усольцева был зафиксирован у трассы, а не в тайге, как сообщал сын.

Блогер Александр Андрюшенков выяснил, что страница Усольцева была онлайн 3 октября, через неделю после исчезновения. Баталов сначала заявил о звонках на страницу отчима, затем уточнил, что сам пытался выйти на связь, однако технически это было невозможно из-за настроек приватности.

В квартире семьи найден блокнот с фразой Ирины Усольцевой о том, что иногда исчезновение может быть «единственным способом начать жить». В доме остались все ценные вещи, паспорта и следов подготовки к походу не обнаружено.

Отметим, что 28 сентября Сергей, Ирина и их дочь Арина отправились на однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае. По одной из версий, они могли подняться на гору Алат в Кутурчинском Белогорье. Местный гид Алексей Исиченко отметил опасность района и отмечал случаи пропажи людей ранее.

Некоторые волонтеры в поисковой операции должны были подписать обязательство о неразглашении. В тайге найдено только одно кострище, других следов пребывания семьи нет.

