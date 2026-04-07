Сын пропавшей в тайге женщины Усольцевой сделал важное заявление: правда о судьбе семьи Усольцевых скрывается

Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов сообщил о намерении вернуться в ряды поисковых групп для обнаружения своих близких. В беседе с журналистами он подчеркнул, что присоединится к работе сразу после официального возобновления операции. Мужчина отметил, что во время начального этапа поисков он ежедневно проводил на ногах по 14 часов, прочесывая лесные массивы. Об этом пишет РИА Новости .

История исчезновения группы на горе Буратинка

Трагический инцидент в Красноярском крае произошел в конце сентября 2025 года. Тогда 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой Ириной и их 5-летней дочерью отправились в пеший поход. Семья держала путь к вершине Буратинка, однако спустя несколько суток связь с туристами прервалась. Исчезновение трех человек, включая малолетнего ребенка, вызвало широкий общественный резонанс и привело к мобилизации спасательных подразделений.

Итоги первой фазы и текущий статус операции

Масштабные мероприятия по поиску пропавших Усольцевых продолжались до середины октября. В операции участвовали как профессиональные спасатели, так и многочисленные добровольцы, которые детально изучили предполагаемый маршрут следования семьи. Тем не менее активная фаза работ была завершена безрезультатно. Основным препятствием для дальнейших действий стали суровые погодные условия и установившийся снежный покров, из-за которых волонтеры были вынуждены приостановить выезды в лес.

Планы по возобновлению работ в 2026 году

Несмотря на временное затишье, поисковое сообщество не намерено прекращать работу. Руководитель добровольческого отряда ЛизаАлерт подтвердил, что специалисты вернутся к выполнению задач в этой местности. Согласно утвержденному плану, полноценные поисковые мероприятия продолжатся в 2026 году, как только сойдет снег и почва станет пригодной для безопасного передвижения групп по труднодоступным участкам тайги.