Сын пропавшей в тайге женщины Усольцевой сделал важное заявление: правда о судьбе семьи Усольцевых скрывается
РИА Новости: сын пропавшей в тайге Усольцевой планирует возобновить поиски семьи
Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов сообщил о намерении вернуться в ряды поисковых групп для обнаружения своих близких. В беседе с журналистами он подчеркнул, что присоединится к работе сразу после официального возобновления операции. Мужчина отметил, что во время начального этапа поисков он ежедневно проводил на ногах по 14 часов, прочесывая лесные массивы. Об этом пишет РИА Новости.
История исчезновения группы на горе Буратинка
Трагический инцидент в Красноярском крае произошел в конце сентября 2025 года. Тогда 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой Ириной и их 5-летней дочерью отправились в пеший поход. Семья держала путь к вершине Буратинка, однако спустя несколько суток связь с туристами прервалась. Исчезновение трех человек, включая малолетнего ребенка, вызвало широкий общественный резонанс и привело к мобилизации спасательных подразделений.
Итоги первой фазы и текущий статус операции
Масштабные мероприятия по поиску пропавших Усольцевых продолжались до середины октября. В операции участвовали как профессиональные спасатели, так и многочисленные добровольцы, которые детально изучили предполагаемый маршрут следования семьи. Тем не менее активная фаза работ была завершена безрезультатно. Основным препятствием для дальнейших действий стали суровые погодные условия и установившийся снежный покров, из-за которых волонтеры были вынуждены приостановить выезды в лес.
Планы по возобновлению работ в 2026 году
Несмотря на временное затишье, поисковое сообщество не намерено прекращать работу. Руководитель добровольческого отряда ЛизаАлерт подтвердил, что специалисты вернутся к выполнению задач в этой местности. Согласно утвержденному плану, полноценные поисковые мероприятия продолжатся в 2026 году, как только сойдет снег и почва станет пригодной для безопасного передвижения групп по труднодоступным участкам тайги.