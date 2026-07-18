Сын расчленил отца и сжег останки в лесополосе: шокирующие детали убийства в Москве

Москвич задержан по подозрению в убийстве и расчленении собственного отца. Как сообщают Telegram-каналы, утром 18 июля Татьяна Г. заявила об исчезновении мужа Дмитрия, который направлялся в квартиру сына на улице Палехской, но перестал выходить на связь.

Камеры наблюдения зафиксировали, как Николай вынес из квартиры большие сумки и покинул город. В самом помещении оперативники обнаружили следы крови. По данным канала, мужчина вывез останки в лесополосу во Владимирской области, где сжег их недалеко от трассы. В настоящее время подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.