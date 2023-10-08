«Сын служил с Героем России»: морпех из Удмуртии освобождал Мариуполь под руководством Струны

Вадим Шарафетдинов из Удмуртии пробыл на передовой всего месяц, но успел поучаствовать в освобождении Мелитополя и Мариуполя. Тогда, в начале СВО российские войска продвигались с территории Крыма в Запорожскую область.

Бои за Мелитополь шли с 24 февраля по второе марта 2022 года. Позже снайпер десантно-штурмовой роты Вадим Шарафетдинов отправился в Мариуполь. Как рассказывает мама морпеха Вадима Шарафетдинова Адиля, ее сын сражался вместе с легендарным командиром морских пехотинцев, Героем России, Струной. Это боец Владислав Головин, которого узнавали по неизменному красному рюкзаку за спиной.

«Владислав с позывным Струна командовал группами спецназа морской пехоты, где и был мой сын. Войска участвовали в освобождении Мариуполя от боевиков «Азова»*. Штурм города продолжался с марта по май, отряд Струны вошел одним из первых», — отмечает Адиля в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Головин прославился тем, что когда его командиру перебило ноги, а его заместитель погиб, тот стал управлять подразделением. Струна возглавил группу разведчиков и передал важные сведения. В бою Владислав был контужен, но все равно выносил с поля боя раненых. Сейчас Головин преподает на кафедре военно-политической работы в войсках в Рязанском командном училище.

Фото: [ Социальные сети ]

«А мой сын Вадим погиб 31 марта 2022 года. «Азовцы»* кинули гранату», — сокрушается женщина.

Ранее мы рассказывали, каким был Вадим Шарафетдинов и успел ли жениться.

* украинский нацбатальон «Азов» включен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ