МВД: жестоко убивший младенца дед разговаривал с птицами во время задержания

В пресс-службе МВД по Свердловской области рассказали подробности задержания деда, что в приступе гнева из-за плача убил своего внука-младенца. По словам представителя ведомства Валерия Горелых, во время задержания мужчина вел себя не совсем адекватно и разговаривал с птицами.

Трагедия произошла в Екатеринбурге на улице Инженерной в ночь на среду, 16 октября. Плакавший в своей кроватке и не желавший засыпать младенец разозлил находившегося неподалеку своего деда. В результате злости мужчина схватил новорожденного и что было силы несколько раз ударил малыша головой о косяки дверей и стены. От полученных травм грудничок скончался.

«Он вел себя по меньшей мере странно. Пытался разговаривать с прыгающими по асфальту воробьями, со стеной и с самим собой. В момент задержания сопротивления он не оказал», — цитирует Горелых портал E1.ru.

Отмечается, что на розыск подозреваемого были брошены не менее 150 полицейских. После задержания выяснилось, что мужчина ранее уже был судим. Свой чудовищный поступок он объяснил тем, что ребенок попросту вывел его из себя своим постоянным плачем в люльке.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о жестоком убийстве новорожденного внука собственным дедом.