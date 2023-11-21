Сын Жанны Фриске опубликовал в соцсетях ролик с игрой на электрогитаре

Ранее мы уже писали о том, что сын певицы в свои 10 лет стал новым любимчиком публики. Подписчики отмечают, что Платон мог унаследовать не только внешность Жанны Фриске, но и ее талант.

Напомним, что исполнительница ушла из жизни еще в 2015 году. Тогда ее сыну было чуть больше двух лет, а сейчас он стал еще старше. К слову, мальчик живет вместе с Дмитрием Шепелевым и его новой семьей. Отец оберегает наследника от чужих глаз, но изредка мальчик все же появляется в своем личном блоге.

Десятилетний Платон превращается в настоящего одаренного юношу. Это можно заметить по новому ролику, который опубликован в соцсетях наследника Фриске. Кадром из видео поделился портал «Дни.ру». На снимке видно, как мальчик держит в руках электрогитару. Вероятно, он, как и мать, хочет связать свою жизнь с музыкой.