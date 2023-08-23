Сын Жанны Фриске в свои 10 лет стал новым любимчиком публики

Как сообщает портал «Дни.ру» , сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева проявляет талант к музыке и заботится о животных. Согласно словам отца Платона, смех мальчика очень похож на смех его мамы.

Платон, ребенок покойной исполнительницы, завел блог в интернете, где публикует видео своей игры на бас-гитаре. Публика не осталась в стороне и поддержала его в начинании.

На странице в социальных сетях отец 10-летнего мальчика, Дмитрий Шепелев, так же выложил ролик, на котором Платон кормит кроликов, проявляя этим самым любовь к братьям нашим меньшим. Очевидно, что многие черты характера передались ему от его покойной матери, Жанны Фриске, известной певицы, которая скончалась, когда Платону было всего два года. Она оставила след в сердцах многих поклонников.