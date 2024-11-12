Сына Милонова избили в школе, ребенок с кучей травм в больнице в тяжелом состоянии

Сына депутата Госдумы РФ Виталия Милонова избили сверстники в школе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно предварительной информации, инцидент с избиением произошел во вторник, 12 ноября, в одном из общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. 12-летний сын депутата повздорил на перемене со своим одноклассником. В ходе потасовки мальчишка сильно ударил юношу кулаком по лицу.

«Мальчика увезли на скорой в больницу, медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом скулы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести», — приводится в публикации.

Произошедшее уже прокомментировал сам Милонов. Со слов парламентария, на его сына набросился местный школьный хулиган. Про парня известно, что он ранее неоднократно приставал ко многим детям.

Сейчас по факту произошедшего полицейскими проводится проверка.