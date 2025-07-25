Сына вице-губернатора Брянской области арестовали
Сына замгубернатора Брянской области Симоненко взяли под стражу вслед за отцом
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Мещанский районный суд Москвы арестовал генерального директора Брянского металлообрабатывающего завода Юрия Симоненко, являющегося также сыном арестованного ранее заместителя губернатора региона Николая Симоненко. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Отмечается, что Симоненко-младший обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных районах Брянской области.
Правоохранительные органы продолжают расследование. По данным следствия, глава предприятия и заместитель губернатора региона могли допустить нарушения при организации строительства укреплений в приграничных с Украиной районах.
Это уже не первый случай задержания высокопоставленных региональных чиновников. 23 июля силовики арестовали бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Богашова по обвинению в превышении должностных полномочий.