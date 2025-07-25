Сына вице-губернатора Брянской области арестовали

Мещанский районный суд Москвы арестовал генерального директора Брянского металлообрабатывающего завода Юрия Симоненко, являющегося также сыном арестованного ранее заместителя губернатора региона Николая Симоненко. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Отмечается, что Симоненко-младший обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных районах Брянской области.

Правоохранительные органы продолжают расследование. По данным следствия, глава предприятия и заместитель губернатора региона могли допустить нарушения при организации строительства укреплений в приграничных с Украиной районах.

Это уже не первый случай задержания высокопоставленных региональных чиновников. 23 июля силовики арестовали бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Богашова по обвинению в превышении должностных полномочий.