В Челябинской области задержали экс-вице-губернатора и двух членов правительства региона

В Челябинской области правоохранители задержали бывшего вице-губернатора Александра Богашова, а также двух чиновников из состава правительства региона. Об этом сообщило URA.RU.

Задержанию помимо Богашова подверглись Роман Менжинский, управляющий делами губернатора и правительства области, и Эльдар Белоусов, министр имущества.

«Предварительно, силовики выявили нарушения при строительстве и вводе в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе. Делом занимается Центральный аппарат СК РФ», — указал журналистам источник их информации.

Задержание проводили сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности.

Помимо этого в Екатеринбурге задержанию подвергся Игорь Сергеев, региональный редактор URA.RU. Он проходит свидетелем по делу редактора издания Дениса Аллаярова, который уже более месяца содержится под стражей. Сергеев успел сообщить, что его отправляют на допрос, после этого журналист пропал со связи.

Ранее сообщалось, что журналистов RusNews задержали во время освещения протестов у Госдумы в Москве. Задержанию подверглись три человека. На журналистов были составлены административные протоколы по статье, касающейся нарушений порядка проведения публичных мероприятий. Впоследствии они были освобождены.