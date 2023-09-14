Сыну американского президента предъявили обвинения за владение оружием

Прокуратура выдвинула обвинения против Хантера Байдена, связанные с владением оружия. Сына лидера США обвиняют в сокрытии правды при приобретении револьвера Colt Cobra в 2018 году. По данным ведомства, сын Байдена соврал, что не употребляет наркотики. Второе обвинение в адрес Хантера Байдена затронуло употребление психотропных веществ в период владения револьвером.

Тем временем в Америке инициировали проверку для объявления импичмента президенту Байдену. Американского лидера и его семью подозревают в коррупции и злоупотреблении полномочиями.