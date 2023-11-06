Сыну Кадырова вручили еще 2 награды

Сына Рамзана Кадырова Адама удостоили еще двух наград, среди которых: орден за заслуги перед КЧР и орден «За заслуги перед Уммой». Соответствующее заявление сделал глава Республики Рашид Темрезов в своих социальных сетях .

Известно, что обе награды имеют первую степень и были выданы Кадырову-младшему за вклад в укрепление ценностей Ислама и развитие межнационального государства.

Темрезов заявил, что глава Чечни привносит большой вклад в укрепление государственности России и обеспечение безопасности российских граждан. Темрезов также подчеркнул, что Кадыров вырастил отличного приемника, стоящего на стороне веры и правды так, как его учат это делать старшие поколения.

Орден сыну Кадырова также муфтий региона Исмаил-Хаджи Бердиев.