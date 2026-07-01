Сыр зреет под землей: зачем в томской деревне построили альпийскую пещеру и как она вывела ферму на премию

Фермерское хозяйство из деревни Аксеново Томского района претендует на национальную премию в категории «Агротуризм». Как сообщает профильное ведомство, проект экопарка, где почти две сотни коз дают около 40 тонн молока в год, борется за звание лучшего агротуристического маршрута страны.

Основатель хозяйства Александр Данчев при государственной поддержке развел коз молочной породы и превратил ферму в полноценный туристический объект. Главной достопримечательностью стало уникальное подземное хранилище для вызревания сыров, созданное по принципу альпийской пещеры. Посетителям предлагают не только продегустировать рассольные сыры, йогурты и другую продукцию, но и побывать на массовых праздниках с участием музыкальных коллективов.

Премия уже третий год подряд выделяет агротуристическое направление, что отражает растущий интерес россиян к сельским путешествиям и знакомству с местными традициями. Онлайн-голосование продлится до 1 ноября 2026 года, а победителей объявят в декабре на торжественной церемонии. Проект работает в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и открывает для томичей и гостей региона новые возможности для семейного отдыха без необходимости выезжать за пределы области.