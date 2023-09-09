Сыровар Олег Сирота поучаствовал в выборах. В субботу он прибыл на участок №769 в Кострово. Сирота отдал свой голос и отметил важность участия жителей в выборах.

Сыровар подчеркнул, что явку на выборах можно связать с уровнем жизни людей. По его словам, регион активно развивается, расцветает, и явка на избирательных участках растет.

Сирота привез с собой букеты цветов, которые вручил женщинам, работающим на участке. Он также отметил, что трехдневное голосование очень удобно для жителей.