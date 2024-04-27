Сырский пришел в ярость после сдачи в плен украинских военных
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский крайне недоволен сдачей в плен украинских военнослужащих 25-й бригады. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова британского эксперта Александра Меркуриса 27 апреля.
По словам аналитика, сдача в плен военных из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады является крупным событием, ведь, фактически, большое соединение военных ВСУ просто сдались в плен к России в деревне Водяное около двух недель назад.
По словам Меркуриса, данный факт не прошел мимо украинского командования, а точнее, очень сильно его взбесил. Сами же пленные, тем временем, рассказали, что руководство ВСУ не появлялось на позициях на передовой, а задачи же все ставили удаленно. Фактически, солдаты использовались как пушечное мясо.