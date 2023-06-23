Украинский командующий рассказал о современных методах ведения войны

Сырский командует сухопутными войсками Украины, видя отсутствие успеха при контрнаступлении, он дал интервью европейскому СМИ, в котором рассказал о методах ведения боя. По его мнению, принцип ведения войны не изменился со времен древних греков и римлян, именно их практикой он руководствуется сейчас.

Командующий считает, что военнослужащие всего мира и сейчас пользуются теми же маневрами: атака с фланга, окружение, использование слабых мест. Единственное отличие – появление нового оборудование и автоматизация некоторых процессов.

Сейчас Сырский перешел от изучения тактики грекоd и римлян к книгам военного теоретика Карла фон Клаузевица, служившего в российской армии в 1812 году.