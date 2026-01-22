«Сыт, но недоволен»: российский блогер рассказал, какие мысли посещают после трех дней американской еды

Российский путешественник и блогер, ведущий канал «#делайчехочешь» на платформе «Дзен», решил глубже понять культуру США через местную кухню. Он на неделю полностью перешел на типичное американское питание, чтобы поделиться своими наблюдениями с подписчиками.

Первые впечатления были яркими и положительными. Бургеры, тако, сэндвичи, картофель фри и разнообразные соусы вызвали у блогера настоящий восторг и ощущение пищевой свободы. Он отмечал, что такой подход к еде помогает лучше прочувствовать страну.

Однако уже на третий день его восприятие начало меняться. Несмотря на чувство сытости, он стал ловить себя на странной мысли: еда перестала приносить удовлетворение. Все блюда начали казаться ему однообразными, построенными на одних и тех же принципах.

К пятому дню эксперимент вызвал тоску по привычной пище. Путешественник начал скучать по обычным блюдам, которые не жарят во фритюре и не заливают обильно соусами.

По его мнению, американская еда в массовом сегменте ориентирована прежде всего на скорость, калорийность и формирование привычки, а не на заботу о теле или глубину вкуса.

К концу недели блогер пришел к выводу, что такой стиль питания для многих местных жителей — это вопрос удобства, быстроты и минимизации усилий, а не поиск гастрономического удовольствия.

