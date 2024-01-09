Сжимающая боль и тяжесть в сердце: кардиолог объяснил, как помочь себе при скачке атмосферного давления

Врач-кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с RT напомнил, что при изменениях давления в атмосфере следует быть осторожнее людям, имеющим сердечные и иные недуги. Например, часто плохо становится тем, кто периодически страдает от внутричерепного давления. Такие чаще всего сталкиваются с ухудшением состояния, вплоть до мигреней, тяжести в сердце и сжимающей боли. Специалист напомнил, как не довести себя до таких проблем, когда меняется атмосферное давление. Это не только корректировка питания и снижение физнагрузок.

«Не надо злоупотреблять солью, исключить кофе и крепкий чай, алкоголь. Лучше употреблять чай с мелиссой, с ромашкой, с бергамотом. Можно пить зеленые чаи. Хотя некоторые зелёные чаи повышают артериальное давление, поэтому здесь надо быть аккуратнее», — заключил Серебрянский.

Также врач напомнил, что за несколько дней до скачка атмосферного давления нужно отслеживать свои изменения самочувствия. Проще всего это делать, ведя дневник и записывая все показатели.

В Гидрометцентре недавно отмечали, что все январские праздники наблюдалось повышенное атмосферное давление.