Т-34 боится только солнца: на улице в Наро-Фоминске «воскресили» легендарный танк
REGIONS: на улице в подмосковном Наро-Фоминске слепили точную копию Т-34
Фото: [REGIONS]
В Наро-Фоминске после обильных снегопадов появилась необычная достопримечательность. Как узнал REGIONS, местные жители создали из снега детализированную копию легендарного танка Т-34, который стал символом победы в Великой Отечественной войне.
Несколько дней ушло у энтузиастов на лепку и вырезание масштабной скульптуры. Результат впечатляет: в снежном монументе легко угадываются характерные очертания корпуса и башни, длинная пушка и гусеницы. Для усиления эффекта создатели раскрасили объект в камуфляжные цвета, а на борту разместили нанесенную краской современную символику.
Как отмечают авторы проекта, их цель была не только в демонстрации мастерства. Этот арт-объект призван напомнить о героическом прошлом Наро-Фоминска, который в 1941 году стал одним из ключевых рубежей обороны Москвы.
«Т-34 — это наша история, наша гордость. Получился не просто снеговик, а настоящий памятник, пусть и временный», — поделился впечатлениями житель города Андрей Смирнов.
Снежный танк быстро привлек внимание местных жителей. К нему теперь водят экскурсии, родители приводят детей, чтобы сделать памятные фотографии. Создатели планируют поддерживать скульптуру в порядке, пока зимняя погода позволяет это делать.
Впрочем, иногда шедевры и новые мемы в Подмосковье создает сама природа. Так, в Балашихе памятник Ленину сделал случайный косплей на Остапа Бендера после метели.