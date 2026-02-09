Т-34 боится только солнца: на улице в Наро-Фоминске «воскресили» легендарный танк

В Наро-Фоминске после обильных снегопадов появилась необычная достопримечательность. Как узнал REGIONS , местные жители создали из снега детализированную копию легендарного танка Т-34, который стал символом победы в Великой Отечественной войне.

Несколько дней ушло у энтузиастов на лепку и вырезание масштабной скульптуры. Результат впечатляет: в снежном монументе легко угадываются характерные очертания корпуса и башни, длинная пушка и гусеницы. Для усиления эффекта создатели раскрасили объект в камуфляжные цвета, а на борту разместили нанесенную краской современную символику.

Как отмечают авторы проекта, их цель была не только в демонстрации мастерства. Этот арт-объект призван напомнить о героическом прошлом Наро-Фоминска, который в 1941 году стал одним из ключевых рубежей обороны Москвы.

«Т-34 — это наша история, наша гордость. Получился не просто снеговик, а настоящий памятник, пусть и временный», — поделился впечатлениями житель города Андрей Смирнов.

Снежный танк быстро привлек внимание местных жителей. К нему теперь водят экскурсии, родители приводят детей, чтобы сделать памятные фотографии. Создатели планируют поддерживать скульптуру в порядке, пока зимняя погода позволяет это делать.

Впрочем, иногда шедевры и новые мемы в Подмосковье создает сама природа. Так, в Балашихе памятник Ленину сделал случайный косплей на Остапа Бендера после метели.