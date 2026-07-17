Таблетка перед застольем, которая на самом деле мешает желудку: фармацевт сказала, что не надо пить

Фармацевт Карлота Серра Джорба в беседе с HuffPost предупредила, что популярный препарат омепразол, который многие принимают перед застольем для улучшения пищеварения, на самом деле вредит организму.

По ее словам, лекарство работает за счет подавления выработки соляной кислоты в желудке, однако именно эта кислота необходима для правильного переваривания пищи и усвоения значительной части питательных веществ. Из-за приема омепразола может развиться дефицит витаминов и минералов.

Джорба подчеркнула, что если человек хочет облегчить пищеварение, то омепразол действует прямо противоположным образом. Кроме того, препарат мешает работе ферментов, отвечающих за переваривание белков и жиров.