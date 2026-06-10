Таблетки от холестерина оказались защитой от старческой слабости: данные миллиона пациентов

Препараты для снижения холестерина могут быть связаны с более низким риском развития возрастной слабости у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные почти миллиона человек старше 67 лет. Результаты опубликованы в European Heart Journal ( EHJ ).

Возрастная слабость — это состояние, при котором у человека снижается мышечная масса, появляется быстрая утомляемость, замедляется ходьба и падает уровень повседневной активности. Такое состояние повышает риск падений, потери самостоятельности и резкого ухудшения здоровья даже после небольшой болезни или травмы.

В среднем за 5 лет и 3 месяца наблюдения часть участников начала принимать статины. После учёта веса, курения, сопутствующих болезней и других факторов оказалось, что начало приёма этих препаратов было связано со снижением риска развития возрастной слабости на 24 процента.

Авторы предполагают, что эффект может объясняться не только влиянием на холестерин, но и противовоспалительными свойствами статинов. При этом исследование было наблюдательным, поэтому оно не доказывает, что препараты напрямую предотвращают возрастную слабость.