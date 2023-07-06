Табличку с первого послевоенного тепловоза передал заводу житель Городского округа Коломна

Замечательную находку сделал житель Озер. Борис Ломтев – бывший работник Коломенского завода – обратил внимание в местном пункте сдачи металлолома на необычную табличку. Изучив ее, он понял, что табличка принадлежит первому послевоенному тепловозу серии ТЭ3, созданном на предприятии. Свою находку он принес в музей завода.

Первый послевоенный тепловоз серии ТЭ3 вышел из ворот Коломенского завода в июне 1956 года. Уникальные видеокадры того дня хранит заводской архив.

Особенность этого тепловоза была не только в мощности, но и высокой скорости: образец мог разгоняться до 100 километров в час. Построен тепловоз был по чертежам Харьковского завода транспортного машиностроения им. В.А. Малышева.

Очень славно потрудился первый коломенский тепловоз. Он прошел испытания в депо Узловая Московско-Курско-Донбасской железной дороги. Затем работал на множестве российских железных дорог – Приволжской, Юго-Восточной, Северо-Кавказской. Общий трудовой стаж машины составил 39 лет. Свою карьеру тепловоз завершил 1 марта 1995 года с пробегом в 1 752 594 км.

Сегодня эта мощная машина является экспонатом Музея железных дорог России в Санкт-Петербурге. Но на нем нет той знаковой таблички, которую на кадрах видеохроники прикручивает рабочий, и которую нашел житель Озер.