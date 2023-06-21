Тагарев: Болгария подготовила новый транш военной помощи Украине

Тодор Тагарев, возглавляющий ведомство, пояснил, что в еще в ноябре прошлого года парламент разрешил новую поставку оружия украинским военным, а в декабре было подписано соглашение между министерствами обороны о поставках вооружения. Сейчас Болгария готовится передать новую партию помощи стране. Как отметил министр, объем этой помощи определялся возможностями Болгарии и потребностями Украины.

Новая поставка будет равна самой первой помощи. Министр рассказал, что Украине передадут то, что хранилось на складах страны и сейчас находится в рабочем состоянии, хотя и пролежало там около 30-40 лет.