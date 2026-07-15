Таиланд опустил цены до 68 процентов: сколько теперь стоит неделя на Пхукете и в Паттайе

Таиландские отели обрушили цены для российских туристов, скидки достигают 68 процентов. По данным Ассоциации туроператоров России, акции действуют на всех популярных курортах, но лидером остается Пхукет.

Руководитель таиландского направления компании ПАКС Оксана Северина уточнила, что предложения охватывают как пятизвездочные гостиницы вроде Centara Grand Beach Resort и Angsana Laguna, так и бюджетные варианты — On Hotel Phuket и Karon Phunaka. Недельный тур на двоих с завтраками в пятизвездочном отеле и вылетом 6 августа обойдется в ₽203 тыс.

Паттайя обходится дешевле: аналогичный пакет с пятизвездочным размещением стоит ₽153,5 тыс. на двоих с перелетом, а если выбрать трехзвездочный отель, можно уложиться в ₽135 тыс.