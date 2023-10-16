Таиланд продлил безвизовый режим для россиян

Власти Таиланда продлили срок безвизового нахождения в стране российских туристов с 30 до 90 дней, сообщил премьер-министр страны Сеттха Тхависин.

Это решение рассматривается как временная мера для привлечения туристов. 90-дневный безвизовый режим будет действовать в период с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Тхависин пояснил, что зима в России очень длинная и очень холодная, поэтому именно в этот период отмечается наибольшее число российских туристов. Месячного срока на посещение теплого Таиланда может не хватить, считает Тхависин.