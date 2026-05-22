Окрепший рубль резко обрушил стоимость азиатских туров для российских путешественников. Как сообщает Ассоциация туроператоров России в своем Telegram-канале, на неделе с 18 по 24 мая зарубежные направления подешевели в среднем на девять процентов, однако сильнее всего снижение ударило по Азии.

Отдых в Таиланде подешевел сразу на 17,8 процента, в Китае — на 16 процентов, во Вьетнаме — на 6,5 процента. Турция и Египет также потеряли в цене, но значительно скромнее — на 5,3 и 1,5–2 процента соответственно. При этом эксперты отметили, что в Турции скидки затронули только недорогие варианты, тогда как в Азии стоимость сильно зависит от валютного курса и сезонного спада спроса. Туристам из России рекомендовали не ждать дальнейшего падения, поскольку продажи туров за последние пару дней уже взлетели на 30–90 процентов.