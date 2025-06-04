Собравшимся во Францию россиянам посоветовали ссылаться на ЕС при спорах

Российским путешественникам с паспортами старого образца (то есть без биометрии) посоветовали ссылаться на правила Европейского союза (ЕС) в случае возникновения спора с пограничниками при въезде во Францию. Такие рекомендации дали эксперты в телеграм-канале «Ну че, народ, погнали!»

На официальном сайте Евросоюза опубликована информация о запрете въезда во Францию для граждан России, использующих паспорта без биометрической информации. Исключения сделаны только для лиц младше 15 лет и тех, кто получил визу до 1 июня 2025 года. В таких случаях действия старых паспортов остаются допустимыми.

Накануне российские туристы в соцсетях рассказали о своей истории депортации из Франции. Пара туристов из РФ была выслана из парижского аэропорта из-за ошибки, связанной с новыми правилами ЕС.

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