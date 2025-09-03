Таинственное исчезновение в горах Сочи: что случилось с опытным альпинистом на Черничной тропе

На курорте «Роза Хутор» подтвердили, что пропавший в горной местности мужчина является их сотрудником.

Речь идет о 58-летнем Сергее Мельникове, опытном альпинисте, который не вернулся из похода в районе хребта Аибга в Краснодарском крае. Поисковые операции ведутся уже вторые сутки.

Для усиления группы к поискам присоединится профессиональный аварийно-спасательный отряд самого курорта. Коллеги намерены сделать все возможное для его обнаружения.

По предварительной информации, Мельников, имеющий впечатляющий альпинистский опыт (в его активе покорение опаснейшей Аннапурны I в Гималаях), отправился в горы 29 августа в составе группы из трех человек. Маршрут проходил по Черничной тропе. На следующий день он сообщил, что группа была вынуждена заночевать в условиях гор без спальных мешков. Спустя сутки двое других альпинистов вернулись в Красную Поляну без Сергея, пояснив, что он сильно устал и не смог продолжить спуск.

