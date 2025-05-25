Таинственный "Красный рыцарь" появился на улицах Дмитрова

Жители Дмитрова стали свидетелями необычного зрелища — по улицам города разгуливает загадочный персонаж в черно-красном костюме и шлеме с рогами. Местные уже прозвали его "Красным рыцарем".

Неизвестный сначала появился у Синьковской плотины, где стоял в задумчивости, а затем отправился в район Рогачево. Его появление многие связали с таинственными листовками, которые недавно расклеили по всему городу. На них была изображена голова рыцаря в рогатом шлеме и надпись "СКОРО".

"Думаю, это тот самый персонаж, который украл у Дмитрова Рождество", — шутят местные жители, сравнивая рыцаря с рождественским Гринчем.

Ранее в Дмитрове уже происходили странные события — неизвестные бросали с окон многоэтажек яйца, картошку и бутылки.