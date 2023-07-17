Таисия Повалий рассказала, как она поддерживает свою фигуру

Как сообщает издание «Утро.ру» , актриса, которой идет уже 59-й год, выглядит потрясающе. Она решила поделиться своим секретом поддержания безупречной фигуры.

Певица не считает себя обладательницей совершенных форм и всегда стремится сбросить несколько килограммов. Для достижения своей цели Повалий придерживается особой диеты, которую она считает эффективной.

Актриса советует взвешивать каждую порцию пищи. Если ее размер составляет, например, 350 грамм, и сопровождается употреблением большого количества воды, то можно безопасно и быстро сбросить вес. При этом пищу можно употреблять до шести раз в день, не забывая соблюдать размеры порций.

Еда в небольших количествах является основой диеты Таисии Повалий. Такой подход позволяет избежать ощущения голода и предотвращает срывы. Однако диетологи не рекомендуют придерживаться подобного типа питания постоянно.