Таяние снегов, осень и хлорка: Онищенко объяснил, когда вода в кране безопасна

Воду из-под крана в России можно пить, если она соответствует строгим санитарным нормам. Такое заявление в беседе с интернет-изданием «Абзац» сделал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

По словам эксперта, качество питьевой воды, поступающей в дома, контролируется по десяткам параметров. На очистных сооружениях в нее добавляют хлор, который уничтожает патогенную микрофлору. Академик пояснил, что вода проверяется по ГОСТу — нормы установлены для химических, биологических, микробиологических и вирусологических показателей.

Особое внимание Онищенко уделил сезонным колебаниям. В периоды, когда риск распространения кишечных инфекций повышается — например, во время таяния снегов, в конце лета и осенью — уровень хлора в воде целенаправленно поддерживают более высоким. Эпидемиолог признался, что сам пьет воду из-под крана и в такие моменты не испытывает опасений.

При этом академик сделал важную оговорку: ситуация неодинакова по всей стране. В качестве примера он привел Липецкую область, где жесткость воды превышает установленные нормативы. Это, по его словам, коррелирует с более высокой заболеваемостью мочекаменной болезнью по сравнению со среднероссийским уровнем.

Что такое жесткость воды?

Жесткость воды определяется содержанием солей кальция и магния. Высокая жесткость приводит к образованию накипи в чайниках и стиральных машинах, сушит кожу и может способствовать развитию мочекаменной болезни при длительном употреблении.

Нормативы жесткости в России:

Согласно СанПиН 1.2.3685-21, норматив жесткости питьевой воды централизованных систем водоснабжения составляет не более 7°Ж (градусов жесткости).

Регионы с повышенной жесткостью воды:

Помимо упомянутой Липецкой области, проблемы с повышенной жесткостью фиксируются в: · Москве (Юго-Восточный округ) · Ростовской области · Краснодарском крае · Ставропольском крае · Республике Калмыкия · Оренбургской области

Нормы содержания хлора в питьевой воде:

· Остаточный свободный хлор: 0,3–0,5 мг/л · Остаточный связанный хлор: 0,8–1,2 мг/л

Концентрация в этих пределах безопасна для человека и достаточна для обеззараживания.