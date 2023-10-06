Тайфун в Южно-Сахалинске оставил жителей без света

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о подтоплении нескольких частных домов и отсутствии электричества в жилом секторе в Южно-Сахалинске из-за тайфуна. О проблеме из-за стихии он написал в соцсетях.

В пятницу юг Сахалина охватил тайфун – интенсивный тропический циклон, для которого характерны продолжительный сильный ветер, дождь, буря и ураган.

«Самый сильный удар вновь пришелся на Южно-Сахалинск. Профильными службами зафиксировано подтопление 10 жилых домов, без электроснабжения находятся шесть многоквартирных и более 500 частных домов, в которых проживает 2602 человека», – написал Лимаренко.

Он отметил, что во всех школах Южно-Сахалинска, Корсаковского, Долинского районов и села Троицкое Анивского района были отменены уроки, начинающиеся в первую смену. По словам Лимаренко, решение о проведении второй смены примут позже – исходя из погодных условий.

Губернатор региона подчеркнул, что пострадавшим жителям окажут всю необходимую помощь в связи со стихией.

Синоптики спрогнозировали сильные дожди и ветер в регионе примерно до 11:00 (до 03:00 по московскому времени). Ослабление ситуации будет заметно к вечеру.

Ранее мы сообщали, что более 100 человек пропали без вести в Индии после разлива озера Лхонак в штате Сикким. Отмечалось, что наводнения вызваны обильными дождями в горных районах северо-востока страны.