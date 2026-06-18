Тайга не прощает беспечности: спасатели Красноярского края бьют тревогу из-за роста пропаж в лесах

С наступлением летней жары многие жители региона традиционно устремляются на природу. Однако сотрудники МЧС и волонтеры предупреждают: расслабляться нельзя — риск заблудиться в лесу остается крайне высоким, а каждый неверный шаг может обернуться многодневными поисками, передает «Телеканал Енисей».

Очередной инцидент произошел на востоке края. Там волонтеры поискового отряда всю ночь прочесывали тайгу, разыскивая мужчину, который не смог самостоятельно выбраться из леса. Связь с ним постоянно прерывалась, что серьезно осложняло работу. К утру потерявшегося нашли — к счастью, живым и невредимым. Но этот случай — лишь один из многих в длинном списке «лесных» происшествий.

Как рассказала старшая направления «Профилактика» поискового отряда «ЛизаАлерт» по Красноярскому краю Анна Дулькейт, традиционно поисковая активность в природной среде у них начинается уже в апреле — с началом сезона черемши, затем грибов и ягод, а завершается орехами. Однако нынешний год преподнес сюрприз: по ее словам, количество пропавших в природной среде снизилось почти на 80 процентов, и активный сезон начался только неделю назад, после продолжительной прохладной весны.

Но, как отмечают специалисты, с приходом летнего тепла работы у спасателей снова прибавилось. Особенно это касается территории национального парка «Красноярские Столбы». Начальник отдела экологического просвещения парка Марина Щербакова пояснила, что многие посетители воспринимают заповедную зону как обычный городской парк, тогда как на самом деле это сложный, пересеченный рельеф с густой тайгой, где можно блуждать часами, а то и днями. Именно поэтому главный совет, который повторяют все сотрудники, — не сходить с обозначенных туристических троп.

Туристы, впрочем, тоже проявляют осознанность. Гости из Тюмени и Омска, встреченные корреспондентом, признались, что заранее изучают маршруты, читают рекомендации блогеров и внимательно планируют свой поход.

Между тем, корреспондент Наталья Архипова на своем примере продемонстрировала, как не стоит одеваться в лес. Она отметила, что даже удобные кеды не гарантируют безопасности, и спасатели настоятельно советуют использовать трекинговую обувь, фиксирующую голеностоп, а также носить закрытую яркую одежду, чтобы в случае потери человека его было легче заметить с воздуха.

В списке обязательного снаряжения, который рекомендуют профессионалы, — спички, нож, фонарик, аптечка и запас еды. Кроме того, крайне важно предупреждать близких о своем маршруте: как подчеркнул спасатель первого класса ПСО КГКУ «Спасатель» Марк Скрябин, если сообщить родным точный район, время выхода и планируемую длительность прогулки, это многократно облегчит работу поисковикам в случае экстренной ситуации.