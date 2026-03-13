Тайминг известен: россиянам назвали день отключения отопления

В разных регионах батареи перестают греть в разное время, и единого календарного дня для этого не существует. Юрист объяснила, при каких погодных условиях и после каких формальностей жильцы могут ждать окончания отопительного сезона. Об этом «Газете.Ru» разъяснила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова.

С наступлением тепла у российских граждан возникает закономерный вопрос о сроках прекращения подачи тепла в квартиры. Как пояснила старший преподаватель РЭУ им. Плеханова Ольга Чирикова, единой даты завершения отопительного периода в стране не предусмотрено, поскольку процесс регулируется двумя ключевыми факторами.

Первое и главное условие — погодное. Подача тепла прекращается только после того, как среднесуточная температура на улице установится выше плюс 8 градусов. Причем этот показатель должен держаться на протяжении пяти суток подряд. Отключение производится не раньше следующего дня после завершения указанного пятидневного периода.

Однако даже при выполнении этого условия батареи могут продолжать работать. Как подчеркнула специалист, необходимо наличие официального документа. Местная администрация или уполномоченный орган обязаны выпустить соответствующий акт об окончании отопительного сезона. Ресурсоснабжающие организации не имеют права прекращать подачу тепла по собственной инициативе без этого распоряжения.

На практике временные рамки сильно разнятся в зависимости от географии. Например, жители Краснодара могут ощутить отключение уже в середине апреля. В то же время в Мурманске отопительный сезон нередко затягивается до конца мая или первых чисел июня. Отдельные правила действуют для домов, не подключенных к централизованному теплоснабжению. В таких случаях дату запуска и остановки системы определяют сами собственники на общем собрании. Если решение не принято, то применяются стандартные сроки, установленные местными властями.