Тайна двадцатилетней давности: на Урале раскрыли жестокое убийство в школе

В Свердловской области раскрыли тайну жестокого убийства в Килачевской школе спустя 20 лет, пишет SHOT.

В 2005 году в учебном заведении произошла трагедия, которая потрясла местных жителей. Тогда в подсобке школы нашли тела трех ее сотрудников — супругов-сторожей и 54-летнего педагога.

Как выяснило следствие, тогда же вместе с указанными лицами в одном помещении находился 30-летний электросварщик. Спустя какое-то время между собравшимися выпить и закусить разгорелся конфликт, который быстро перерос в драку.

Во время ссоры сварщик схватился за нож и несколько раз ударил им учителя труда. От полученных травм он скончался на месте.

Когда к покойнику подбежал сторож, пьяный сварщик не остановился и ударил его ножом, а потом — и его жену. После этого преступник покинул школу, выкинул нож в болото, сжег обувь и одежду.

Через 20 лет после трагедии, благодаря усилиям правоохранительных органов злоумышленника удалось задержать. Сейчас ему 50 лет, он работает по специальности и воспитывает шестерых детей.

Ранее сообщалось, что в Тульской области задержали стрелка, убившего директора колледжа и его адвоката из-за долга.