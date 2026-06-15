«Бежал прямо на меня»: в Раменском округе автоледи встретила на дороге экзотическое животное

Кабанов и лосей на дорогах Раменского округа, по словам местных жителей, с избытком. Однако недавно на видео попал совсем экзотический зверь — дикобраз. Ролик с необычным животным появился в социальных сетях и вызвал бурное обсуждение, сообщил REGIONS.

Необычная встреча произошла поздним вечером воскресенья, 14 июня, на участке трассы, расположенной между СНТ «Аист» и СНТ «Улыбка». Автоледи заметила необычного зверя, остановилась и вышла из машины. Она сняла на видео, как дикобраз бежит прямо в ее сторону. Затем, испугавшись звукового сигнала, животное резко свернуло в придорожные кусты и скрылось из виду.

Вероятно, в раменских зарослях дикобраз оказался после того, как сбежал из передвижного зоопарка или частного питомника. Точное происхождение экзотического гостя пока не установлено.

Эксперты дают однозначный совет: ни в коем случае не стоит пробовать ловить дикобраза незащищенными руками. Все тело этого зверя усеяно более чем 30 тыс. острых колючек. При малейшем контакте они моментально впиваются в кожу, доставляя человеку сильнейшие болевые ощущения. Если колючий гость начинает вести себя агрессивно или явно угрожает безопасности, необходимо незамедлительно позвонить в специализированные службы и сообщить о произошедшем.

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