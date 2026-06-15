Чудо рождения: в Коломне появился «роддом» для шелкопрядов

В подмосковном музее-лаборатории, носящем название «Шелковая фабрика», разворачиваются события, которые специалисты называют редкостью. Из партии коконов, привезенных из Узбекистана, вылупились бабочки тутового шелкопряда. Об этом в своем материале рассказал REGIONS.

Как выяснилось, взрослые особи уже успели найти друг друга и дать старт новому репродуктивному циклу. Каждый день посетители культурного учреждения наблюдают за процессом, который по праву можно назвать удивительным. Речь идет о спаривании и последующей кладке яиц. В дикой природе такое действо обычно остается скрытым от человеческих глаз. Здесь же оно происходит буквально на виду, вызывая неподдельный интерес у всех — и у взрослых, и у юных гостей.

Эксперты поясняют: жизнь бабочек коротка, а фаза размножения длится всего несколько дней. Поэтому возможность застать этот момент выпадает посетителям исключительно редко. Увидеть все своими глазами и пополнить багаж знаний можно, отправившись на специальную экскурсию.

Программа получила название «Занимательное шелководство». Организаторы приглашают всех неравнодушных приобщиться к тайнам живого мира и стать зрителями необычного представления, которое устроила сама природа. Следите за дальнейшими анонсами.

«Это путешествие в мир шелка, где можно узнать, как маленький шелкопряд изменил историю торговли, моды и ремесел, познакомиться с жизненным циклом тутового шелкопряда», — отмечают авторы проекта.

Ранее сообщалось, что в Мытищах открылась экспозиция патриотического проекта «Герои Z.O.V.».