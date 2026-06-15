Владивосток может удивить всю страну своим будущим уже через два десятилетия

Ученые считают, что изменения климата могут существенно повысить туристическую привлекательность Владивостока. Потепление воды и удлинение купального сезона способны изменить статус региона уже в ближайшие десятилетия. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на прогноз ученых, передает ГР.

Владивосток может стать одним из ведущих морских курортов России к середине века. Такой сценарий специалисты связывают с продолжающимся повышением температуры воздуха и воды в акватории Приморского края.

Температура моря приближается к южным курортам

По наблюдениям ученых, за последние десятилетия среднегодовая температура во Владивостоке выросла примерно на 1,5 градуса. В конце лета вода в местных бухтах все чаще прогревается до 23–25 градусов, что сопоставимо с показателями популярных черноморских курортов.

Купальный сезон становится длиннее

Эксперты отмечают, что комфортная для отдыха температура воды сохраняется все дольше. В отдельные годы аномально теплые показатели фиксируются даже в начале октября, что расширяет возможности для пляжного туризма.

Региону прогнозируют курортное будущее

По оценкам специалистов, в течение ближайших 15–20 лет Приморье может заметно укрепить свои позиции на туристическом рынке. Более теплый климат способен создать условия для активного развития пляжной инфраструктуры и привлечения отдыхающих из разных регионов страны.

Туризм может получить новый импульс

Если климатические тенденции сохранятся, Владивосток сможет предложить туристам более продолжительный летний сезон. Это откроет дополнительные возможности для гостиничного бизнеса, сферы услуг и инвестиционных проектов в курортной отрасли.