Капитальный ремонт школы № 3 им. Героя Советского Союза В. А. Борисова в Лобне завершен на 75%

В Лобне капитальный ремонт школы №3, носящей имя Героя Советского Союза В.А. Борисова, преодолел отметку в 75% готовности. Учреждение, расположенное на улице Мирная, 24а, постепенно обретает новый облик — и уже в ближайшем будущем сможет предложить ученикам современные условия для обучения. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Работы включены в программу «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и тесно увязаны с целями нацпроекта «Молодежь и дети».

На строительной площадке свыше 90 специалистов совместно с 2 единицами спецтехники решают комплекс разноплановых задач.

Демонтажные мероприятия полностью завершены. Строители ведут отделочные и общестроительные работы, параллельно занимаясь обновлением фасада и кровли. Идет монтаж инженерных коммуникаций, а также благоустройство прилегающей территории.

Площадь здания — 4446,5 кв. м. Все работы планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.