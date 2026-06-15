Омбудсмен Подмосковья провела встречу с участниками СВО в Сергиевом Посаде
Ирина Фаевская встретилась с участниками спецоперации в Сергиевом Посаде
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела встречу с участниками СВО, которые находятся на лечении в филиале № 5 Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий им. Вишневского в Сергиевом Посаде. Вместе с ней во встрече принял участие военный прокурор 98-й военной прокуратуры гарнизона Константин Кольцов.
В рамках встречи бойцам рассказали о доступных мерах поддержки, работе центров реабилитации, налоговых льготах.
«У многих участников есть семьи и дети, которым также важна помощь в получении социальных услуг. Прозвучали вопросы и о социальной газификации. Каждого участника проконсультировали, а обращения, требующие детальной проработки, взяли в работу», — сообщила Фаевская.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о комплексной цифровой услуге «Защитники Отечества».