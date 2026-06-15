Омбудсмен Подмосковья провела встречу с участниками СВО в Сергиевом Посаде

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела встречу с участниками СВО, которые находятся на лечении в филиале № 5 Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий им. Вишневского в Сергиевом Посаде. Вместе с ней во встрече принял участие военный прокурор 98-й военной прокуратуры гарнизона Константин Кольцов.