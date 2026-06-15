Победитель «Битвы экстрасенсов» Влад Череватый предложил Полине Дибровой помощь

В шоу «Мастер игры» произошел неожиданный поворот: победитель «Битвы экстрасенсов» Влад Череватый предложил свои услуги бывшей жене телеведущего Дмитрия Диброва — Полине, пишет Super. Поводом для этого стало признание самой Полины: она хочет избавиться от негатива, который льют на нее хейтеры.

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Череватый отметил, что Полина незаслуженно подвергается нападкам. По его словам, хейтеры воспринимают ее как «гнилого человека», хотя на самом деле это не так. Он считает, что она пытается скрыть свою настоящую сущность и поэтому страдает от травли.

«Вас воспринимают как гнилого человека, хотя это не так. Это прям считывается, вы пытаетесь закрыть себя настоящую. Вам бы со мной поработать и всё было бы [хорошо]», — отметила экстрасенс.

Массовый хейт в адрес Дибровой начался после развода. Полина и Дмитрий прожили вместе 16 лет. Модель родила телеведущему троих детей. Как оказалось, девушка ушла к бизнесмену Роману Товстику, который в то время был женат на Елене, матери шестерых детей. Недоброжелатели обвиняют Полину в разрушении двух семей — своей собственной и семьи Товстика.

Ранее Полина Диброва объяснила, почему Роман Товстик не ей делает предложение руки и сердца.