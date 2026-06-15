На 80% завершен капитальный ремонт Липицкой школы в Серпухове

Капитальный ремонт Липицкой школы в селе Липицы (городской округ Серпухов) достиг значительной стадии готовности — уровень завершенности работ превысил 80%. Образовательное учреждение располагается на пл. 178 Авиаполка. О текущем статусе проекта проинформировала пресс‐служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Ремонтные мероприятия реализуются в рамках государственной программы Подмосковья и соотносятся с целями национального проекта «Молодежь и дети». На площадке сейчас трудятся 50 специалистов, в работах задействовано 4 единицы техники.

Строители сосредоточены на нескольких направлениях: приводят в порядок фасад здания, монтируют инженерные системы и радиаторы отопления, выполняют внутреннюю отделку, а также занимаются благоустройством территории рядом со школой.

Общая площадь здания составляет 3230 кв. м. Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.