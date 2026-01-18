Тайна космического гостя: комета ведет себя так, что ученые не могут ее понять

Межзвездный объект 3I/ATLAS, первоначально зарегистрированный как потенциально опасный астероид, демонстрирует аномальные особенности движения, вызывающие вопросы в научном сообществе. После переклассификации Центром малых планет объект был отнесен к категории тел неясной природы, пишет rznonline .

Первые расчеты орбиты, основанные на ограниченном наборе данных, допускали возможность сближения с Землей. Как пояснил ведущий научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, подобная путаница является частью штатной работы систем мониторинга, нацеленных на оперативное выявление потенциальных угроз.

Однако необычная динамика объекта породила ряд гипотез, включая экзотические версии его происхождения. Официальная наука рассматривает их как неподтвержденные предположения, продолжая сбор данных и наблюдения для уточнения природы и характеристик 3I/ATLAS.

Ранее в Узбекистане придумали новый способ привлечения туристов.