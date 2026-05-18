Тайна Красной планеты раскрыта: новые снимки шокировали мир

Европейский зонд Mars Express передал свежие фотографии долины Шалбатана. Снимки сняли вопросы о водной активности на Красной планете и указали на масштабные наводнения 3,5 миллиарда лет назад, пишет progorodsamara .

Что запечатлела камера на орбите

Автоматическая станция Mars Express, находящаяся под управлением Европейского космического агентства, передала на Землю свежие снимки марсианской долины Шалбатана. Полученные изображения, как сообщает Science Daily, укрепляют позиции ученых, предполагавших наличие крупного водоема на планете в далеком прошлом. Стереоскопическая камера зонда зафиксировала геологические структуры, включая каньоны, которые, по всей видимости, возникли из-за колоссальных наводнений.

Следы катастрофических прорывов

Исследователи связывают образование глубоких эрозионных каналов с прорывом подземных вод на поверхность. На фотографиях отчетливо видны значительные разломы. Один из таких объектов в ширину достигает порядка 10 километров, а в глубину — примерно 500 метров. Существует предположение, что в древности этот каньон был еще глубже, однако со временем его ложе заполнилось осадочными породами.

Загадочное пятно и границы ландшафта

Особое внимание специалистов привлекло темно-синее образование на снимках. Аналитики полагают, что это может быть слой вулканического пепла, который переместили по равнине марсианские ветры. Долина Шалбатана выполняет роль природного рубежа. С одной стороны от нее находятся южные возвышенности, густо усеянные кратерами, а с другой — северные низменности, отличающиеся сравнительно ровной поверхностью.

Океан в низшей точке Марса

Неподалеку от долины расположена равнина Хриса. Эта зона считается одной из самых низких точек на всей планете. Именно туда в период влажного и теплого климата впадали высохшие русла. По мнению авторов публикации, здесь когда-то мог плескаться гигантский океан.

Хаос древнего ландшафта

Снимки также демонстрируют так называемый хаотический рельеф. Речь идет о нагромождениях скал и холмов неправильной формы. Такие образования возникли в результате нескольких процессов: таяния подземного льда, смещения грунтов и последующего остывания лавовых потоков. В этом же районе видны изолированные холмы-месы, которые являются остатцами древних возвышенностей, устоявшими перед эрозией.