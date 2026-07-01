Тайна крови Медичи: ученые нашли в ДНК кардинала неизвестный штамм малярии XVI века

Анализ древней ДНК представителей знаменитой флорентийской династии Медичи помог учёным впервые обнаружить неизвестный ранее штамм малярийного паразита. Результаты работы опубликованы в журнале iScience и закрывают серьёзный пробел в понимании того, как болезнь распространялась по Центральной Италии в эпоху Возрождения.

Малярия веками оставалась одной из ведущих причин смертности в Тоскане, однако до сих пор генетические особенности циркулировавших там возбудителей оставались неизученными. Хотя за последние годы специалисты уже находили следы древнего Plasmodium в останках из разных регионов Европы и Азии, данные по Центральной Италии XVI века отсутствовали.

Исследователям удалось восстановить почти треть митохондриального генома паразита из образцов кардинала Джованни Медичи — 1865 пар нуклеотидов. Анализ выявил неизвестный штамм с двумя характерными мутациями. В останках Франческо I паразитарной ДНК сохранилось мало, однако там зафиксировали признаки сразу двух видов возбудителя. Сравнение находки с девятью древними и 31 современным геномом показало, что новый вариант тесно связан с другими историческими штаммами. По мнению авторов, такая генетическая картина указывает на стремительное распространение данного возбудителя по Европе в XVI веке, чем, вероятно, и объясняется заражение членов семьи Медичи.