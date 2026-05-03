Тайна Неаполя: верующие готовятся встретить чудо крови святого Ианнуария

Вслед за Пасхой христианский мир замирает в ожидании события, которое называют вторым по значимости после Благодатного огня. В итальянском соборе должна «ожить» кровь мученика III века. Рассказываем, почему это явление до сих пор ставит в тупик ученых и чего ждут люди 4 мая, пишет Царьград .

Загадка древней реликвии

4 мая в кафедральном соборе Неаполя ожидается чудо разжижения крови священномученика Ианнуария. Реликвия, представляющая собой два стеклянных флакона с застывшей темно-бурой массой, хранится в серебряной раке. В день памяти святого сосуды извлекают и выставляют перед верующими. По свидетельству очевидцев и религиоведов, сухая субстанция начинает менять свои физические свойства: она становится жидкой, приобретает ярко-красный цвет и порой кажется закипающей. Этот процесс может занять как несколько минут, так и несколько часов.

Между наукой и верой

Феномен святого Ианнуария неоднократно становился объектом изучения специалистов.

Биологический фактор: Исследования XX и XXI веков подтвердили, что во флаконах находится подлинная человеческая кровь, содержащая гемоглобин.

Научный тупик: Несмотря на анализы, ученым не удалось найти рационального объяснения тому, как вещество регулярно меняет агрегатное состояние без температурного воздействия или механического вмешательства.

Исторический контекст: Первые упоминания об этом явлении датируются IV веком, практически сразу после казни епископа в 305 году во время гонений на христиан.

Предзнаменование для мира

Для жителей Неаполя и миллионов паломников состояние крови является важным индикатором. Считается, что если чудо разжижения не происходит вовремя, это может предвещать глобальные потрясения, эпидемии или природные катастрофы, как это случалось в годы извержений Везувия. Именно поэтому за событиями в капелле Сокровищницы завтра, 4 мая, будет следить весь христианский мир.