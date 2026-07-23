Тайна под асфальтом: в Ирландии нашли почти 100 младенцев, захороненных там, где ездили машины

В ирландском графстве Голуэй завершились раскопки на территории бывшего католического приюта матери и ребенка в городе Туам. Под землей, где раньше проезжал транспорт, обнаружены останки почти ста младенцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Управления по раскопкам.

Работы велись с июля 2025 года в течение двенадцати месяцев. Итогом стало вскрытие двух подземных резервуаров, скрытых под слоем грунта. Под первой палаткой нашли останки 77 младенцев, под второй — еще 22 тела, помещенных в гробы. На поверхности не было никаких указаний на захоронения.

История приюта в Туаме получила огласку в 2014 году, когда местный историк Кэтрин Корлесс заявила, что с 1925 по 1961 год в канализационной системе учреждения могли быть тайно погребены 796 младенцев и маленьких детей. В подобные заведения Ирландии десятилетиями направляли молодых беременных женщин, часто под давлением духовенства. Родившихся детей изымали и передавали на усыновление, но многие умирали от недоедания, кори и туберкулеза.

В 2021 году премьер-министр Михол Мартин принес официальные извинения от имени государства. Он сообщил, что расследование охватило 18 аналогичных учреждений, где в общей сложности погибли около девяти тысяч детей. Новая находка в графстве Голуэй стала очередным трагическим звеном, заставляющим ирландское общество переосмысливать собственное прошлое. Криминалисты продолжают анализ останков для установления точных причин смерти и идентификации жертв, но масштаб трагедии уже очевиден: десятки младенцев были захоронены тайно, без записей и опознавательных знаков.